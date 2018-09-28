"Подруга навернулась": знаменитая украинская модель впервые упала на подиуме

Алла Костромичева нарочно упала на подиуме / https://www.instagram.com/alla/

Знаменитая украинская модель и ведущая шоу "Топ модель по-украински" Алла Костромичева упала перед подопечными на подиуме во время дефиле в босоножках на высоких шпильках.

Видео инцидента было опубликовано на на Instagram-странице проекта "Топ модель по-украински".

"Аааа! Спойлер... или просто анонс нового выпуска, будет уже в эту пятницу. Воспринимай, как хочется тебе",- сказано в описании ролика.

Костромичева сказала, что впервые в своей карьере упала нарочно, и хотела показать участникам, что упасть на подиуме для модели – не трагедия.

Одни подписчики страницы сразу не поняли, что это постановка, другие же стали подшучивать над конфузом ведущей.

"Когда ты лоханулся перед подружанями: - Я впала навмисно", "Алла реально упала или это постановка?", "Подруга навернулась", "Я офигела", "Ой, да сразу было понятно, что она специально падает, тут особого ума не надо", - писали юзеры.

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