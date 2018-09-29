"Справиться с одной маленькой проблемой". Появился трейлер фильма "Dzidzio Первый раз"

Dzidzio покажет зрителям романтический образ / Скриншот видео с youtube.com

Украинский певец Dzidzio покажет киноманам на экране забавную историю о влюбившемся парне.

В YouTube опубликован трейлер фильма "Dzidzio Первый раз", премьера которого ожидается 25 октября.

"Этот большой наивный ребенок переживает не лучшие свои времена, ведь у него появилась одна маленькая проблема. Артист не может ни с кем ею делиться – ни с мамой, ни с лучшим другом. Дзидзьо должен впервые в своей жизни с таким заданием справится самостоятельно", - говорится в анонсе.

Согласно сюжету, певец Михаил Фома, известный на эстраде под псевдонимом Dzidzio, опоздал на самолет, на котором планировал отправится к маме в Португалию. После неприятного инцидента главный герой вынужден был съехать с квартиры в городе и отправиться жить в сельский дом своего деда, поскольку мама восприняла разгильдяйство сына крайне негативно. На новом месте актера и певца ждут забавные испытания и потрясающая романтическая история.

Напомним, украинская группа Dzidzio стала самой просматриваемой в соцсетях и в YouTube среди украиноязычных видеоработ.