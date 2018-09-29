В Сети появилась первая фотосессия Нормы Джин Дохерти - будущей Мэрилин Монро

Невзрачная, ничем не примечательная 19-летняя девушка Норма Джин Дохерти и помыслить не могла, что через два десятка лет станет секс-символом Америки и известной на весь мир под именем Мэрилин Монро . С чего-то она начинала - и вот, в Сети появились фото ее судя по всему самой первой фотосессии.

Фотографии датированы 1946 годом. Фотограф Ричард К. Миллер снимал будущую звезду со скоростью, на какую только был возможен его фотоаппарат. Конечно, Миллер тогда даже не догадывался, что его модель в конечном итоге станет одной из самых известных женщин в мире, сообщает ресурс Boredpanda.

Уже позже Ричард так прокомментировал фотосессию с тогда брюнеткой Нормой: "Она была просто сладкой, привлекательной девушкой с большими амбициями".

Напомним, ранее медицинские документы, которые подтверждают пластические операции актрисы Мэрилин Монро, продали на аукционе за 25 тысяч 600 долларов.