"Осталось, чтобы Путин поздравил лично": новой "Мисс Финляндия-2018" стала русская

Титул "Мисс Финляндия-2018" и корону победительницы получила 23-летняя Алина Воронкова.

Девушка живет в финской столице Хельсинки, однако корни у нее – российские: отец Алины Дмитрий – родом из России.

Девушка весит 58 кило при росте 170 см, ее параметры: 86-65-96. До того, как посвятить себя участию в конкурсах красоты, Алина собиралась быть радиоведущей. Теперь же в планах у красотки – подготовка к "Мисс Вселенная-2018".

Финал финского конкурса прошел недалеко от городка Карьяа накануне вечером. И, едва получив корону, Алина уже успела похвастаться ею у себя в Instagram. "Мечты сбываются", — подписала победное фото Воронкова.

Поздравить Алину в соцсети пришли и российские пользователи. Впрочем, не все из них излучали искреннюю радость.

"Рыдаю. Победительница финского конкурса красоты —русская. Суперновость с утра. Поздравляю. Щас финских братьев тролить зло будут. Осталось только, чтобы Путин поздравил лично и всё. А вот у меня сестра на кареле была жената, так что мой племянник – тоже финн получается?" – написала dypehb.

А milovan27 пишет: "Торговать лицом у наших "умничек красавичек" лучше всех получается, больше они правда ничего не могут… а также у нигериек и филлипинок".

Ранее Вероника Дидусенко, которую лишили короны "Мисс Украина-2018", впервые публично высказалась о причинах ее дисквалификации и лишения титула "Мисс Украина-2018", и заявила о своих последующих действиях.

Напомним, известная украинская певица и мама троих детей Анна Седокова резко отреагировала на решение аннулировать результаты конкурса Мисс Украина-2018, согласно которым принято решение забрать корону у Вероники Дидусенко.