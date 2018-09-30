"Проверка звука": Энрике Иглесиас прибыл в Киеве и показал видео с "Олимпийского"

Энрике Иглесиас в Киеве уже был на "Олимпийском" / instagram.com/enriqueiglesias

Известный испанский певец Энрике Иглесиас прибыл в Киев и показал видео, записанное на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", где запланировано проведение его концерта.

Артист разместил ролик на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 647 тысяч лайков.

"Проверка звука… большое шоу завтра (в воскресенье, 30 сентября — Ред.)", — рассказал исполнитель.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Киеве Энрике Иглесиас выступит на стадионе НСК "Олимпийский". СМИ писали, что певец исполнит ряд своих старых композиции, а также новые синглы.