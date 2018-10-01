Выпил рюмку водки за Украину и поцеловал взасос поклонницу: Энрике Иглесиас "порвал" Киев

Испанский певец Энрике Иглесиас в воскресенье, 30 сентября дал большой концерт в Киеве на НСК "Олимпийский".

Артист приехал в Украину спустя 11 лет – последний раз он выступал в 2007 году. Фанатки долго ждали приезда горячего испанца, перед началом концерта возле входа в "Олимпийский" образовались километровые очереди. Поклонницы, которые приехали со всей Украины: Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск, - пришли на выступление с подарками для кумира – мягкими игрушками, плакатами и цветами.

Поклонникам Иглесиаса пришлось ждать его выступления 3,5 часа – артист вышел на сцену в пол 10 вечера. Во время концерта артист исполнил как старые композиции, известные многим Bailamos, Hero, Escape, El bano, Ring my bells, так и новые синглы.

Иглесиас бегал по сцене, много кривлялся и активно общался с фанатами: одну пару он пригласил на сцену, опрокинул с ними по рюмке алкогольного напитка, и исполнил знаменитую песню Knockin' on Heaven's Door.

Еще одной фанатке посчастливилось попасть на сцену к артисту – девушка, не стесняясь крепко обнимала кумира, затем поцеловала его в губы, потом и вовсе запрыгнула на него.

Сам Иглесиас по-украински благодарил поклонников за то, что пришли на его концерт, и после выступления на своей странице в Instagram обратился к Украине.

"Спасибо за всю любовь, Украина", - написал певец.

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