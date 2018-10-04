Алина Гросу похвасталась округлыми формами в белом боди

Алина Гросу покрасовалась в белом боди / Instagram Алина Гросу

23-летняя украинская певица Алина Гросу взволновала фанатов пикантным фото.

Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в белом спортивном боди с глубоким декольте. Образ она дополнила косами, модными серьгами-кольцами и белыми кроссовками.

Артистка выбрала лучший ремикс на ее песню "Найки", о чем и сообщила в описании под постом.

Подписчики бурно отреагировали на фото Гросу – девушки восхитились пышной грудью и узкой талией певицы.

"Грудь своя же? Почему мне Бог не дал такие талию и сиськи", "Фото замечательное", "Богиня", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Алина Гросу заинтриговала фанатов фото с возлюбленным.