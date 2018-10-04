Алина Гросу похвасталась округлыми формами в белом боди

Певица предстала в соблазнительном образе.
23-летняя украинская певица Алина Гросу взволновала фанатов пикантным фото.
Снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в белом спортивном боди с глубоким декольте. Образ она дополнила косами, модными серьгами-кольцами и белыми кроссовками.
Артистка выбрала лучший ремикс на ее песню "Найки", о чем и сообщила в описании под постом.
Подписчики бурно отреагировали на фото Гросу – девушки восхитились пышной грудью и узкой талией певицы.
"Грудь своя же? Почему мне Бог не дал такие талию и сиськи", "Фото замечательное", "Богиня", - оставляли комментарии подписчики.
Всем огромное спасибо, что приняли участие в конкурсе на создание ремикса моего сингла " #Найки ". Я старалась выбрать самые разноплановые работы по аранжировкам, звукам, фишкам. Так же моя команда ориентировалась на рейтинг работ по количеству голосов и прослушиваний. Было решено устроить открытое голосование, чтобы определить какой же ремикс именно вам по душе и получит денежный приз. Первое место - это мой выбор: ? Найки (FunkyBeatz Remix) Второе и третье - это результат вашего голосования: ? Найки (O'Neill Remix) ? Найки (RHM Project Radio Remix) #ура❤️ Победителей можно послушать здесь: https://promodj.com/alinagr…/blog/1124468/Rezultati_konkursa
Ранее Алина Гросу заинтриговала фанатов фото с возлюбленным.