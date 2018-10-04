Такой ее раньше не видели: Анастасия Приходько выпустила лирический клип, посвященный мужу

Анастасия Приходько выпустила новый клип / Фото: Виталий Воробьев

Украинская певица Анастасия Приходько выпустила новый клип на песню "Саме той".

Видео появилось на YouTube-канале артистки. "Саме той" - это автобиографическая композиция, которая ждала своего выхода три года, и которую Приходько посвятила своему мужу.

"История происходила в мои 18 лет. Когда я очень влюбилась в своего мужа. Ну, тогда он еще не был моим мужем. Потом мы разошлись, и я понимала, что никогда в жизни я с ним не буду. Я переживала это очень болезненно. Но 10 лет он жил в моем сердце несмотря ни на что", - поделилась Приходько.

Режиссером черно-белого клипа стал Юрий Dvizhon, роль возлюбленного в видео сыграл музыкант и телеведущий Александр Лирчук.

"Почему черно-белое – потому что это как упоминание. Это я помню и все то эмоциональное состояние, оно перенесено в это видео. Поэтому я очень благодарна режиссеру, который полностью согласился работать со мной в тандеме. И работать на одной, как говорят, волны", - сказала Анастасия.

"Саме той" - пятая обнародована композиция из будущего украиноязычного поп-рок-альбома Приходько. И каждая из этих песен – автобиографическая.

Ранее Анастасия Приходько оценила выступление Козловского в Москве.