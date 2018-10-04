"Бегемотик": Настю Каменских раскритиковали за внешний вид в купальнике

Настя Каменских показала фото из Маями / Фото: Instagram/Настя Каменских

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась фото с отдыха во Флориде.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует на фоне моря в слитном купальнике и без макияжа.

"Когда ты абсолютно счастлива", - подписала фото певица.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни упрекнули Настю в том, что она похудела, другие же наоборот, сравнили ее с бегемотом.

"Счастлива с Потапом", "Бегемотик", "Ты только что съела очень вкусный тортик?", "Такая худая стала", - писали юзеры.

Ранее Настю Каменских разнесли за неудачное селфи.