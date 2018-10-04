"Бегемотик": Настю Каменских раскритиковали за внешний вид в купальнике

Поклонники считают, что певица набрала вес.
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась фото с отдыха во Флориде.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует на фоне моря в слитном купальнике и без макияжа.
"Когда ты абсолютно счастлива", - подписала фото певица.
Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни упрекнули Настю в том, что она похудела, другие же наоборот, сравнили ее с бегемотом.
"Счастлива с Потапом", "Бегемотик", "Ты только что съела очень вкусный тортик?", "Такая худая стала", - писали юзеры.
Ранее Настю Каменских разнесли за неудачное селфи.