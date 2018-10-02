"+10 кг как минимум": Настю Каменских разнесли за неудачное селфи

Настя Каменских показала новое селфи / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото, которое вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует в черном платье в мелкий горошек с обнаженными плечами бренда своей подруги, жены Позитива из группы "Время и Стекло" Анны Андрийчук-Завгородней.

Мнение поклонников разделилось: одни посчитали, что на фото Насте прибавился лишний вес, другие же расхвалили ее наряд и фигуру.

"Неудачное фото, +10 кг как минимум", "Настя, крутое платье", "Настя, потрясающе выглядишь. Фигурка шикарная", "Как всегда прекрасна!", - писали поклонники.

Ранее Настя Каменских похвасталась сексуальным фото из Майами.