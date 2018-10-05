"Алла очень переживает": Пугачева собирается возвращаться на сцену

Пугачева записывает новые песни / Скриншот видео с youtube.com

Легенда советской эстрады Алла Пугачева после почти десятилетнего перерыва планирует вернуться на большую сцену и представить публике новый клип.

"Алла очень переживает, что очень давно не снималась", - рассказал порталу Dni.ru стилист певицы Алишер, который помогал ей в работе над клипом.

По случаю 70-летия артистка планирует концерты как в России, так и зарубежом. Пугачева даст 20 сольных концертов, которые состоятся в России, Израиле, Германии и США. В рамках возобновления концертной деятельности певица даже обратилась к известному поэту Илье Резнику за новым хитом.

"Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил Резник.

Официальной информации о концертах пока в СМИ не появлялось, но стилист уже заявил, что готовит образ Примадонны к юбилею, который состоится в апреле 2019 года.

"Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но до сольника по ним еще не добрались – пока записываем песни", - рассказал Алишер.

Напомним, известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой - Максим Галкин - поделился с подписчиками семейным фото.