"Какой брутальный мачо!": Олег Винник покорил фанаток новыми фото

Олег Винник поразил фанаток новым образом / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, показал новые фото, которые свели с ума его поклонниц.

Артист поделился на своей странице в Instagram черно-белыми снимками, на которых он запечатлен в кресле со стаканом в руке. Волосы Винник собрал в хвост, на лице – легкая щетина.

"Почему-то вспомнилось детство - такое веселое и беззаботное. Оно подмигнуло мне где-то оттуда, куда ни дотянуться взрослым рукой. Сращивайте своего внутреннего мечтателя, и тогда вы никогда не потеряете смысл жизни", - подписал фото певец.

Подписчики исполнителя назвали его мачо, и поделились своими впечатлениями от фото.

"Какой брутальный мачо!", "Такой брутальный, и в то же время ранимый", "Взгляд полон чертиков-озорников", "У меня от вас голова кругом идет!", - писали поклонницы.

Ранее Олег Винник назвал исторические события на Майдане "искусственными".