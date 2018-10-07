"Фиолетовый похож на Притулу": травести-дива Монро похвасталась снимком с "подружками"

Травести-дива Монро позировала с "подружками" / instagram.com/monritta

Телеведущая, блогер, травести-дива Монро опубликовала в Сети фотографию, на которой запечатлена с другими мужчинами, переодетыми в женщин.

Снимок был сделан в столице Британии Лондоне, говорится на странице ведущей в Instagram.

"… Я тут на два дня выпала из жизни. Реальной… Современные вирусы атакуют быстро, из-за угла, как гопники, но также быстро, при своевременной блокировке, отступают…", — подписала фото Монро.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Фиолетовый издали похож на Притулу (украинский телеведущий Сергей Притула — Ред.)", — поделилась мнением alek.san.dra21. "Наши девушки красивее!", — написал denisenkovoleg. "Рыжий тебе идет", — считает mashulkavarvashevich.

Травести-дива Монро позировала с "подружками" / instagram.com/monritta

Ранее травести-дива Монро поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена без макияжа и с ним. Один из пользователей отметил, что у ведущей на снимке были "зеленющие глаза".