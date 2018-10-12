Джамала представила новый альбом "Крила"

Джамала представила новый альбом / https://www.instagram.com/jamalajaaa/?hl=ru

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала представила свой пятый студийный альбом "Крила".

Альбом доступен на YouTube-канале исполнительницы, и на музыкальных платформах.

Всего на пластинке десять композиций: семь на украинском языке и три на английском. Среди музыкантов, которые приняли участие в работе над релизом, живущий в Нью-Йорке украинский джазовый пианист Ефим Чупахин и гитарист группы "Океан Ельзи" Владимир Опсеница. Альбом был записан на 211 Recording Studio и Istok Studio.

"В этом альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула а-ля Motown Records 70-х. Я писала его на протяжении последних полутора лет, и за это время в моей жизни произошло множество событий, главные из которых - это замужество и рождение сына. Конечно, все это повлияло и на звучание, и на содержание альбома. О каждой песне хочется сказать отдельно, все они очень важны для меня", - поделилась Джамала.

Через месяц после релиза Джамала отправится в турне в поддержку нового альбома. Тур стартует 14 ноября и охватит восемь городов: Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск, Луцк и Ровно. Столичной публике новая программа будет представлена 23 ноября в клубе Bel Etage.

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