Николаса Кейджа обвинили в домогательствах

Николас Кейдж / Скриншот

Бывшая девушка известного актера Николаса Кейджа, Вики Парк, утверждает, что актер домогался ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Судебный иск Парк направлен не столько против Кейджа, сколько против его бывшей жены, актрисы Элис Ким - девушка заявляет, что именно бывшая жена Кейджа провоцировала того на домогательства сообщает The Independent.

"Ее ревность из-за моих отношений с ее бывшим мужем, моя молодость и привлекательность толкнули ее на это. Она спаивала его и настраивала агрессивно по отношению ко мне", - заявила Парк, добавив, что в момент домогательств актер находился в депрессии и запое.

Читайте такжеТелеканал уволил журналиста, назвавшего жертв сексуальных домогательств "лживыми уродинами"Дело по иску Вики Парк суд рассмотрит в октябре 2018 года.

Сам Николас Кейдж и его экс-супруга отвергли обвинение Парк. Пара рассталась еще в 2016 году; до этого, кстати, Кейджа уже задерживали за домашнее насилие в отношении Ким.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кейдж оказался на грани банкротства.