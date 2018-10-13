"Стали снимать с ролей": у Михаила Пореченкова появились проблемы из-за поддержки ДНР

Пореченков пожаловался на проблемы с работой / https://www.instagram.com/porechenkov_official_page/?hl=ru

Скандального российского актера Михаила Пореченкова, который активно поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе, перестали приглашать сниматься в кино, и часто снимают с ролей.

Артист в интервью "Комсомольской правде" отметил, что это его не сильно смущает, и вовсе не огорчает.

"Да. Конечно. Стали снимать с ролей. Уже с утвержденных проектов. Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места. Нет, меня это не смущает. Значит, так надо", - отметил актер.

Напомним, ранее общественный резонанс вызвал ролик, на котором Пореченков с позиций боевиков стрелял по расположениям украинских сил в Донецком аэропорту. На преступное поведение российского актера отреагировали в СБУ.

Ранее стало известно, что дочь Пореченкова уехала из России в Нидерланды.