Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC после скандала

13 октября 2018, 20:19

Кроме него, известный рэпер пригласил в свой промоушн бойца, из-за которого Нурмагомедов поссорился с Чемпионатом.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов может сменить промоушн / GettyImages

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов дал ответ на приглашение рэпера 50 Cent (Кертис Джексон) перейти в другой промоушен - Bellator.

"Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина", - написал Нурмагомедов под публикацией 50 Cent в Instagram.

Известный американский рэпер также пригласил в Bellator Зубайру Тухугова - друга Нурмагомедова, из-за которого у бойца возник конфликт с UFC. После массовой драки на поединке Нурмагомедов-Макгрегор промоушен отменил бой Тухугова, и чемпион в легком весе в ответ на это заявил, что готов уйти из UFC в том случае, если контракт с его другом будет расторгнут.

Кстати, помимо предложения от 50 Cent, Нурмагомедов имеет приглашение от организации World Wrestling Entertainment - бойца приглашают в профессиональный рестлинг.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Читайте также"Смотрите, чтоб в горле не застрял": Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFCПоединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Позже Нурмагомедов принес извинения за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.

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Рэпер 50 Cent UFC Хабиб Нурмагомедов
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