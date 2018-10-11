"Смотрите, чтоб в горле не застрял": Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC

Хабиб Нурмагомедов исповедует принцип "брат за брата" / instagram.com/khabib_nurmagomedov

Боец Хабиб Нурмагомедов, вокруг которого не утихает скандал, связанный с боем против Конора Макгрегора, заявил, что может разорвать контракт с UFC.

Все дело в том, что бой лучшего друга Нурмагомедова Зубайры Тухугова, который во время потасовки в Лас-Вегасе ударил по лицу Конора (который до этого ударил брата Хабиба Абубакара), отменен организацией, что разгневало Хабиба, передает Телеграмм-канал Super.

"И да, чуть не забыл: и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца", - обратился Хабиб к UFC в своем Инстаграме.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Читайте такжеНурмагомедов – Макгрегор: стало известно, почему российский боец не получит свой гонорарПоединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Позже Нурмагомедов принес извинения за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.