Нурмагомедов – Макгрегор: стало известно, почему российский боец не получит свой гонорар

7 октября 2018, 16:37

Сумма в 2 млн долларов будет заморожена.

Эпизод боя Нурмагомедов - Макгрегор / Reuters

Президент UFC Дэйна Уайт заявил о том, что российский боец по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов не получит свой гонорар за защиту своего титула чемпиона.

По его словам, сумма в 2 млн долларов будет заморожена до окончания расследования драки, которую организовал россиянин после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

"Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады, – ред.), он сказал, что Конор свои деньги получит, но не Хабиб. Вопрос решится после того, как комиссия расследует инцидент", – сказал Уайт.

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Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Позже Нурмагомедов принес извинения за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.

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Конор Макгрегор UFC Дана Уайт Хабиб Нурмагомедов
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