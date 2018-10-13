Хабиб Нурмагомедов обвинил UFC в покушении

Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор / GettyImages

Хабиб Нурмагомедов обвинил свой промоушн UFC в организации нападения на автобус его команды перед поединком с Конором Макгрегором; Нурмагомедов заявил, что имеется ряд подозрительных фактов, которые свидетельствуют о том, что промоушн замешан в инциденте.

"Моя команда в Бруклине состояла из 20 человек. Мы арендовали отдельный автобус, на котором ездили на все тренировки и мероприятия. Но тогда в UFC сказали, что на медиа-день я должен поехать один на их транспортном средстве", — цитирует Хабиба Рамблер.

Читайте также"Смотрите, чтоб в горле не застрял": Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFCТакже Нурмагомедов отметил странное передвижения автобуса, в котором он ехал.

"Он мог выехать в город, но остановился и сдал назад. У меня к этой ситуации очень много вопросов. Я до сих пор не знаю, в UFC это специально сделали или нет. Но моё мнение, что это всё было сыграно", — выступил с обвинением российский боец.

5 апреля в Бруклине Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он кидался в окна автобуса тележкой и арматурой, в результате разбил стекло, кинув в него металлическим ограждением.

Читайте такжеНурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC после скандалаОсколки стекла поранили двух бойцов — Майкла Кьезу и Рэя Борга. У первого – несколько резанных ран на лице, а второй получил повреждение роговицы. Из-за полученных ими травм были отменены их бои в турнире UFC 223.

Причиной нападения называют конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и спарринг-партнером Макгрерора Артемом Лобовым. Последний критически высказался о Нурмагомедове в интервью, после чего россиянин в отеле Нью-Йорка дал тому пощечину. Выступление Лобова на турнире UFC 223 также отменили.