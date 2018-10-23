"Что за копыта?": Ани Лорак примерила обувь, как у Волочковой

Ани Лорак нарвалась на критику / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак покрасовалась в черном обтягивающем платье, и нарвалась на критику из-за обуви в стиле российской балерины Анастасии Волочковой.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых она позирует в Лондоне возле студии звукозаписи Metropolis Studios.

Массивные ботинки привлекли внимание фанатов, они прозвали их "копытами".

"Обувь может быть и классная, но вам она не подходит. Слишком грубо смотрится", "Вот это страшная обувь", "Босоножки ужасные", "Что за копыта на ней?", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за излишне откровенный образ.