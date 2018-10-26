"Х*й поймешь, что бормочет": Ольга Бузова нарвалась на критику из-за исполнения песни

Артистка спела свой трек под названием "Алкоголь".
Российская певица Ольга Бузова возмутила подписчиков исполнением своей песни "Алкоголь".
Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она исполняет композицию на репетиции.
"Я все поняла, в следующий раз на репетицию поеду в вечернем платье и при параде. А пока ловите песню "Алкоголь", и домашнее задание выучить слова к Крокусу", - написала артистка, прикрепив текст трека.
Подписчики отметили, что из-за громкой музыки и посредственных вокальных данных артистки слов песни практически не слышно.
"Что слушать?? Ничего не слышно, ни_че_го", "Бл*, хорошо хоть написала слова, а то так х*й поймешь, что бормочет", "Музыка слишком громкая и слов не разобрать", "Шептунья", - писали юзеры.
Я всё поняла, в следующий раз на репетицию поеду в вечернем платье и при параде ?? А пока ловите песню #Алкоголь и домашнее задание выучить слова к крокусу ☝? #ШоуПринимайменя#язнаюгдетыбудешь18ноября ? Я не могу в себе заглушить Все мысли и чувства. Все время ждать невыносимо. Вновь обожгусь Наша любовь, наверно, безумство... Ты можешь убить меня без усилий. Ты, ты мой алкоголь, ты моя боль Но все равно тебя я буду любить. Пусть говорят, что не любовь Я не могу ничего изменить. Ты, ты мой алкоголь, ты моя боль Но все равно тебя буду любить Пусть говорят, что не любовь Но не могу тебя ничем заменить...
Ранее Ольга Бузова объявила о расставании с женихом из-за "обмана, измен и предательства".