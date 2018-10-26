"Х*й поймешь, что бормочет": Ольга Бузова нарвалась на критику из-за исполнения песни

Ольга Бузова показала видео с репетиции / https://www.instagram.com/buzova86/

Российская певица Ольга Бузова возмутила подписчиков исполнением своей песни "Алкоголь".

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она исполняет композицию на репетиции.

"Я все поняла, в следующий раз на репетицию поеду в вечернем платье и при параде. А пока ловите песню "Алкоголь", и домашнее задание выучить слова к Крокусу", - написала артистка, прикрепив текст трека.

Подписчики отметили, что из-за громкой музыки и посредственных вокальных данных артистки слов песни практически не слышно.

"Что слушать?? Ничего не слышно, ни_че_го", "Бл*, хорошо хоть написала слова, а то так х*й поймешь, что бормочет", "Музыка слишком громкая и слов не разобрать", "Шептунья", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова объявила о расставании с женихом из-за "обмана, измен и предательства".