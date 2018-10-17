Бузова объявила о расставании с женихом из-за "обмана, измен и предательства"

17 октября 2018, 22:21

Исполнительница заявила, что разорвала отношения с победителем шоу "Замуж за Бузову".

Бузова обвинила Лебедева в измене и лжи. / Фото: lebedevdenis.ru

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила поклонникам о своем неудачном выборе в результате окончания проекта "Замуж за Бузову", который выиграл сыровар Денис Лебедев.

"После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего", - написала знаменитость в Instagram.

Бузова заявила, что какое-то время поддерживала отношения с Лебедевым, однако после его многочисленных предательств приняла решение окончательно расстаться с этим человеком.

"Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение.

Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов!" – отметила певица.

По словам Бузовой, она не намерена впадать в отчаяние. Поклонникам исполнительница посоветовала не повторять ее ошибок.

Простите ещё раз, что не писала. Просто весь ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове. Мне нужно было всё проанализировать, подтвердить информацию и принять правильное решение в отношениях с Денисом. Всё, что происходило для меня было не шоу! Возможно, именно поэтому я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюблённости. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После съёмок, мы с Денисом продолжили общаться уже в Москве! И да, черт возьми, я была счастлива!!!! Какой-то период точно. После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего... Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание! На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предаёт и продаёт! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами....и своей лживой "открытостью миру" . Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение. Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов! Мне очень больно, что люди так бесцеремонно могут влезать в душу других людей, и крушить там всё ради своей выгоды! А когда плюют в душу человеку, который тебе поверил, и любовь остаётся только в постах в Инстаграм, становится просто невыносимо мерзко. Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно! Бог тебе судья. Я продолжаю жить и идти дальше. Всем желаю добра и настоящего счастья. Будьте бдительны! Не повторяйте моих ошибок. Ваша Оля.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, ранее Бузова оказалась в центре внимания во время полета на самолете, где она устроила пьяный дебош.

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