Бузова объявила о расставании с женихом из-за "обмана, измен и предательства"

Бузова обвинила Лебедева в измене и лжи. / Фото: lebedevdenis.ru

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила поклонникам о своем неудачном выборе в результате окончания проекта "Замуж за Бузову", который выиграл сыровар Денис Лебедев.

"После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего", - написала знаменитость в Instagram.

Бузова заявила, что какое-то время поддерживала отношения с Лебедевым, однако после его многочисленных предательств приняла решение окончательно расстаться с этим человеком.

"Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение.

Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов!" – отметила певица.

По словам Бузовой, она не намерена впадать в отчаяние. Поклонникам исполнительница посоветовала не повторять ее ошибок.

Напомним, ранее Бузова оказалась в центре внимания во время полета на самолете, где она устроила пьяный дебош.