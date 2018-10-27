"Катюля-лапатуля!": в Сети расхвалили черно-белый чувственный снимок Варнавы

Екатерина Варнава показала чувственное фото и получила много комплиментов / instagram.com/kativarnava

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой она запечатлена с растрепанными волосами и с закрытыми глазами.

Чувственный снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице ведущей в Instagram.

На фото Варнава позирует, прислонившись головой к креслу. Снимок за день собрал более 83 тысяч лайков.

Фото похвалили ряд интернет-пользователей. "Катюля-лапатуля!", — считает marinaroza62. "Вы — ангел!", — написала tanina229. "Женщина-огонь", — поделилась мнением drolovaelena.

Екатерина Варнава показала чувственное фото и получила много комплиментов / Скриншот с instagram.com/kativarnava

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.