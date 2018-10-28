Дмитрий Ярош показал свой "цветочек", опубликовано фото

Дмитрий Ярош показал снимок внучки Софии / sectorpravdy.com

Командир Украинской добровольческой армии, нардеп, бывший лидер "Правого сектора", Дмитрий Ярош выложил в Сеть фотографию своего "цветочка" — внучки Софии.

Софийка очень хочет, чтобы украинцы как можно быстрее получили мир, написал народный избранник на своей странице в Facebook.

"А это мой цветочек — внучка Софийка. Ей 1 год и 7 месяцев. Она — вежливый украинский ребенок, папа которого четыре года провел на войне. Теперь командует одним из территориальных отрядов УДА", — отметил Ярош.

Дмитрий Ярош показал снимок внучки Софии / facebook.com/dyastrub

Напомним, 28 марта 2017 года Дмитрий Ярош в третий раз стал дедушкой — дочь нардепа Ирина в восемь утра родила девочку. Малышку назвали Софией.