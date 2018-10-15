"Будем их валить": Ярош назвал причину вывода добровольцев с передовой

Дмитрий Ярош / vk.com

Добровольцы Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой на Донбассе для участия в создании территориальных отрядов обороны, заявил командир УДА Дмитрий Ярош.

"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал", - подчеркнул Ярош во время выступления в Днепропетровской ОГА.

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По его словам, на сегодняшний день бывшие добровольцы сейчас используются неэффективно, порой становясь инструментом в руках политиков или криминалитета.

"Мы имеем множество "атошных" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак", - заявил он.

УДА будет не только готовить отряды территориальной обороны, но и намерена помогать государственным структурам не допустить российского реванша, сообщает "Дніпроград".

"Если будет надо валить – будем их валить", - добавил Ярош.

Напомним, ранее Ярош объявил о наборе детей в школу "Юный доброволец УДА".