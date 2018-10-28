"На Дженнифер Энистон похожа": Ани Лорак покрасовалась в вечернем платье

Ани Лорак позировала в вечернем платье / Скриншот видео с instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала в Сети черно-белую фотографию, на которой запечатлена в вечернем платье с обнаженным плечом.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 11 часов он собрал более 50 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в наряде, расшитом пайетками, с распущенными волосами. Ее образ дополнили большие серьги.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Вы на Дженнифер Энистон (американская актриса; похожи — Ред.)", — считает tim_son7212. "Как мило…", — написала liza63737. "Невероятная!!!", — поделилась мнением elena89by.

Ани Лорак позировала в вечернем платье / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.