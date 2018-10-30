"Твои изгибы!": жена Позитива из "Время и Стекло" покрасовалась фигурой в стильном наряде

Позитив с женой / https://www.instagram.com/annchuk/

Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя заворожила поклонников стильным образом.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в желтом наряде: гольфе и велосипедках. Образ дизайнер дополнила сапогами-носками и сумкой на поясе.

Подписчики жены Позитива назвали Анну красоткой, и расхвалили ее фигуру.

"Очень красивая, завораживает", "Анечка, Вы просто красотка! Шикарно выглядите!", "Так нельзя, дорогая! Твои изгибы!", "Такая худенькая симпапуличка", - расхваливали подписчики.

Ранее Анна Андрийчук-Завгородняя показала идеальную фигуру.