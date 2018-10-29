"Поправили лицо": СМИ узнали причину избиения рэпера Гуфа

Алексея Долматова (Гуф) избили за слишком короткое выступление на дне рождения, выяснили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Российского рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) избили в столице РФ Москве за слишком короткое выступление на корпоративе.

Исполнитель выступал на дне рождения юного любителя русского рэпа, программа закончилось очень быстро, и отец виновника торжества "поправил артисту лицо", сообщает Telegram-канал Mash.

"…Отцу именинника не понравилось, что программа закончилось очень быстро (ну как-то не от души вообще), и он решил разобраться. Конструктивной беседы не получилось, и батя слегка поправил артисту лицо", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Алексея Долматова избили в Москве в ночь с 27 на 28 октября, пострадавший отправился в больницу, снял побои, а потом написал на своих обидчиков заявление в полицию.

Адвокат рэпера Сергей Жорин сказал, что артиста пригласили в клуб "Бункер" под видом организации выступления, отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили. По словам юриста, в результате нападения артист получил сотрясение мозга, у него сломаны два ребра.