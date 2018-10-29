"Поправили лицо": СМИ узнали причину избиения рэпера Гуфа

29 октября 2018, 15:32

Исполнитель был избит после выступления на дне рождения любителя русского рэпа, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Алексея Долматова (Гуф) избили за слишком короткое выступление на дне рождения
Алексея Долматова (Гуф) избили за слишком короткое выступление на дне рождения, выяснили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Российского рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) избили в столице РФ Москве за слишком короткое выступление на корпоративе.

Исполнитель выступал на дне рождения юного любителя русского рэпа, программа закончилось очень быстро, и отец виновника торжества "поправил артисту лицо", сообщает Telegram-канал Mash. 

"…Отцу именинника не понравилось, что программа закончилось очень быстро (ну как-то не от души вообще), и он решил разобраться. Конструктивной беседы не получилось, и батя слегка поправил артисту лицо", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Алексея Долматова избили в Москве в ночь с 27 на 28 октября, пострадавший отправился в больницу, снял побои, а потом написал на своих обидчиков заявление в полицию.

Адвокат рэпера Сергей Жорин сказал, что артиста пригласили в клуб "Бункер" под видом организации выступления, отвели в отдельное помещение, выставили вооруженную охрану и жестоко избили. По словам юриста, в результате нападения артист получил сотрясение мозга, у него сломаны два ребра

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Москва избиение Гуф Алексей Долматов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:15
Директора оружейного предприятия заподозрили в растрате 1,4 млн грн
15:56
"Дергается как лихорадочная": Ани Лорак высмеяли за нелепый танец Видео
15:50
Вакарчук окончательно ответил на вопрос о желании идти в президенты
15:44
Эксклюзивно в киевском МВЦ: Макс Барских готовит новое шоу в стиле 80-х Видео
15:32
"Поправили лицо": СМИ узнали причину избиения рэпера Гуфа Видео
15:31
Полиция показала видео ночной погони со стрельбой в Одессе Видео
15:30
Подвели соцсети: Вычислили еще одно подразделение российской армии времен аннексии Крыма Фото
15:00
Журналист предупредил, какие кровавые акции в Украине может спонсировать Кремль Видео
14:56
В ООН заявили о проблемах с человеческим достоинством у украинских чиновников
14:50
Евровидение-2019: стал известен девиз конкурса
14:50
В Кабмине рассказали, как и когда для украинцев монетизируют субсидии
14:35
"Выжившие не найдены": стала известна важная деталь крушения Boeing в Индонезии Фото Видео
14:23
В Москве покончил с собой репортер "НТВ", которого в прямом эфире ударил пьяный "десантник"
14:16
Польша готовится к распаду ЕС: эксперт объяснил, почему Варшава озаботилась репарациями
14:10
Сотрясение мозга, сломанные ребра: стали известны подробности избиения рэпера Гуфа Видео
14:00
Виноваты врачи: друг солиста группы "Нэнси" рассказал подробности внезапной кончины певца
13:40
Несколько минут до крушения Boeing: появилось фото пассажиров упавшего в Индонезии самолета Фото Видео
13:29
Хакеры слили в Сеть интимные фото российских звезд: 18+ Фото
13:24
Гройсман заявил о ликвидации "Нафтогаза"
13:15
"Не выдаст Путина": экономист назвал самую важную страну для президента России Видео
12:51
Песков назвал главную цель встречи Путина с Трампом Видео
12:50
Алла Пугачева молча простилась с Николаем Караченцовым Фото Видео
12:41
"Оборонительный пояс": в России раскрыли планы на случай вступления Украины в НАТО
12:39
Выборы президента Грузии-2018: результаты первого тура
12:18
Сенсационный проигрыш: Хацкевич сказал, чего не хватило Динамо в игре со Львовом Фото Видео
12:17
СМИ сообщили об уходе Меркель с поста
12:07
Танцы со звездами-2018: сюрпризы от судей и неожиданный результат голосования десятого выпуска Видео
11:59
Украине не повезло: три причины, почему Европа не может усмирить Путина мнение
11:56
"Ненаучная фантастика": Гройсман ответил всем украинцам, требующим снизить цены на газ
11:50
Cтали известны подробности крушения Boeing в Индонезии: появились фото с места катастрофы Фото Видео
11:39
Младше на 11 лет: Анна Седокова закрутила роман с хоккеистом
11:19
Много людей, венков и цветов: в России прощаются с Николаем Караченцовым, опубликовано видео Видео
11:10
Мощный удар беспилотника ВСУ по оккупантам на Донбассе показали на видео Видео
10:52
Из-за операции Лобода понесла крупные финансовые потери: названа сумма
10:43
Леся Никитюк заворожила фанатов образом богини на "Танцах со звездами" Видео
10:38
Назад в СССР. Россияне собрались обложить границы "глушилками вражеских голосов"
10:26
В Одессе полицейские расстреляли авто
10:10
"Что фашисты сделали с бедным Краматорском": в Сети впечатлились фото города, освобожденного ВСУ
10:01
"Куда Алла смотрит?": Максим Галкин взбудоражил Сеть полуголым фото
09:58
Удар США по баллистической ракете над океаном сняли на видео Видео
09:45
Почему Украина обречена на бедность мнение
09:35
Девушка дня Instagram: изящная милашка Кэндис Блэкберн Фото
09:29
В России рассказали о состоянии здоровья Сенцова
09:05
"Отрезали уши и скармливали собакам": Под Днепром арестовали россиянина с подельниками, убивавших украинцев
08:43
"Очеведные имперские амбиции": Польский президент "забил в набат" НАТО из-за России
08:41
В штабе ООС поведали о жутких сутках на Донбассе
08:23
Появилось видео с места падения Boeing в Индонезии Видео
08:15
Полтора "коболя", или Степень гнилости украинских чиновников мнение
07:46
"Потеряла компас": Меркель уличили в излишнем дружелюбии к Путину
07:19
В Индонезии разбился пассажирский Boeing со 188 людьми на борту
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять