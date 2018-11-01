Солисту Rammstein задали вопрос об отношениях с Лободой

Линдеманн ответил на вопрос о Лобода / Фото:Telegram-канал SUPER

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн увильнул от прямого вопроса об отношениях с украинской певицей Светланой Лободой.

Журналист российского издания Lenta.ru поинтересовался у Линдеманна о его "подружке Лободе".

"А о твоей подружке Лободе, тебя можно спросить?", - задал вопрос журналист.

Музыкант улыбнулся, но увильнул от ответа.

"Спросить можно, но я вряд ли отвечу. (Тилль улыбается.) Да и вообще, мне уже пора идти…", - поторопился солист Rammstein.

Напомним, Линдеманн приехал в Боткинскую больницу в Москву после экстренной операции на почках забирать Лободу. Ради этого музыкант отложил съемки нового клипа в Европе.

Ранее Тиллю Линдеманну в Москве презентовали бюст Ленина.