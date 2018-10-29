Солисту Rammstein в Москве презентовали бюст Ленина

29 октября 2018, 20:52

Подарок музыканта очень развеселил.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн посетит пять российских городов / https://www.facebook.com/Lindemann/

Лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну сделали необычный подарок во время посещения им Москвы - ему презентовали бюст коммунистического лидера Владимира Ленина.

Линдеманн приехал в российскую столицу с камерным литературно-музыкальным концертом, посвященным выходу книги его ранних стихов Messer, сообщает РИА Новости,

Подарок немало развеселил немецкого музыканта, который отреагировал на него словами "Прекрасный Ленин".

Читайте такжеГруппа Rammstein выпустит новый альбом впервые за 9 летВо время визита в Россию Линдеманн выступит в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Самаре.

Ранее Светлана Лобода похвасталась дорогим презентом, поклонники считают, что это подарок Линдеманна.

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Россия подарок Москва ленин Rammstein
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