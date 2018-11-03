Дима Коляденко высказался о языковых квотах на радио и ТВ

Дима Коляденко высказался о законе о квотах на украинскую музыку / Пиар-служба Димы Коляденко

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко в позитивном ключе прокомментировал введенные в 2017 году квоты на проигрывание в эфире украиноязычной музыки.

Артист рассказал во время чата на "Главреде", что "квоты ему нравятся".

"Вообще, мне квоты нравятся. Мне нравится, когда в Нью-Йорке везде звучит музыка на английском языке, музыка 69-го года, только американская. В Египте звучат только египетские песни, в Турции – только турецкие. А почему в Украине должно быть иначе?", - интересуется певец.

По словам Коляденко, в Украине должны звучать украинские песни, песни украинских исполнителей

"Я – только за. Потому я за квоты. Но… Конечно, можно сделать еще исключение – чтобы Дима Коляденко пел на русском языке", -отметил артист.

Ранее Дима Коляденко рассказал, поддерживает ли отношения с российскими артистами.