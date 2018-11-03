"Как же я хочу свою дочку": Ольга Бузова умилила Сеть видео с маленькой поклонницей

Ольга Бузова показала милое видео с поклонницей / https://www.instagram.com/buzova86/

Российская певица Ольга Бузова покорила Сеть небольшим роликом с маленькой поклонницей.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором ее юная фанатка по имени Соня дарит Бузовой яркий блокнот, чтобы Оля "записывала свои секреты", письмо, и два плюшевых мишки.

"Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве). Как же я хочу свою дочку. Можно мне Соню с собой забрать?", - подписала ролик певица.

Подписчики были растроганы таким милым видео, в котором певица трепетно общалась с поклонницей, и пожелали Бузовой найти достойного мужчину, чтобы создать с ним семью.

"Это очень трогательно. Я верю, что вы найдете достойного себе мужчину, и вы будете счастливы, и дети у вас будут", "Так мило, очень трогательно", "Очень милое видео, его хочется смотреть много раз", "Олечка ты будешь замечательной мамой!", - писали поклонники.

Ранее Ольга Бузова нарвалась на критику из-за исполнения песни.