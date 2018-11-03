В Москве актрисе Татьяне Васильевой придавило голову дверью в метро

3 ноября 2018, 22:45

Артистка госпитализирована с травмой для проведения обследования.

Актрисе прищемило голову в метро / Фото: Instagram/Татьяна Васильева

Известная российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Татьяна Васильева госпитализирована в Институт Склифосовского с травмой головы.

"Я сейчас в Склифосовского. Будут делать мне МРТ, КТ и все такое. Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются", - цитирует артистку телеканал 360.

По словам 71-летней Васильевой, на станции метро Таганская ей прищемило голову дверьми вагона. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон.

Как ранее сообщалось, Васильева периодически прибегает к услугам пластических хирургов. Одной из последних процедур стала круговая подтяжка лица.

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Россия Москва метро голова Татьяна Васильева Российская актриса
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