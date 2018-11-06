"Сразу не узнала": Джамала кардинально сменила имидж

Певица попрощалась с длинными волосами.
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала из жгучей брюнетки перевоплотилась в блондинку.
На своей странице в Instagram певица выложила фото, на которых она запечатлена в серебристом комбинезоне с необычной накидкой. Певица предстала с новым цветом волос и короткой прической.
В таком образе певица появилась в эфире телеканала 1+1 на шоу "Танцы со звездами". Артистка исполнила свою новую песню The Great Pretender.
Подписчики Джамалы положительно отреагировали на изменения во внешности артистки.
"Очень красиво! Блондинка то, что надо", "Красотка. Сразу и не узнала", "Она теперь всех порвет", "Образ-шик!"", - писали юзеры.
Ранее Джамала выпустила новый клип, снятый в Берлине.