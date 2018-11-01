Блондинка Джамала выпустила новый клип, снятый в Берлине

Артистка представила видео на сингл The Great Pretender.
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая представила новый альбом "Крила", презентовала новый клип на песню The Great Pretender.
Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером клипа стала Анна Бурячкова. Джамала в новой видеоработе была изображена в образе блондинки с 80-х годов.
Клип снимали не только в Киеве, но и в культовых местах Берлина. В кадрах можно узнать знаменитую полуразрушенную церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонну Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.
Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые отзывы на клип Джамалы.
"Клип дополнил и раскрыл песню. Качественная работа. Молодцы эта песня и видео на уровне мировых музыкантов", - считает Ren 115.
"Стильный клип, качественная музыка", - отметила Таня Саноми.
"Офигенная песня! Впервые услышал у Анатолича в Зе Интервьюер...и залип. Джа это гордость Украины!", - написал пользователь под ником No spread trade.
Ранее Джамала предстала в неожиданном образе.