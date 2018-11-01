Блондинка Джамала выпустила новый клип, снятый в Берлине

Джамала представила новый клип / https://www.instagram.com/jamalajaaa/?hl=ru

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая представила новый альбом "Крила", презентовала новый клип на песню The Great Pretender.

Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы. Режиссером клипа стала Анна Бурячкова. Джамала в новой видеоработе была изображена в образе блондинки с 80-х годов.

Клип снимали не только в Киеве, но и в культовых местах Берлина. В кадрах можно узнать знаменитую полуразрушенную церковь кайзера Вильгельма, берлинский Аквариум, Колонну Победы Siegessaule, мост Обербаумбрюкке и другие.

Пользователи видеохостинга уже оставили свои первые отзывы на клип Джамалы.

"Клип дополнил и раскрыл песню. Качественная работа. Молодцы эта песня и видео на уровне мировых музыкантов﻿", - считает Ren 115.

"Стильный клип, качественная музыка", - отметила Таня Саноми.

"Офигенная песня! Впервые услышал у Анатолича в Зе Интервьюер...и залип. Джа это гордость Украины!", - написал пользователь под ником No spread trade.

Ранее Джамала предстала в неожиданном образе.