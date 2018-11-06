"Филя уже даже перебивает работу у папы": Дима Коляденко рассказал о своем сыне

Дима Коляденко ответил на вопросы о своем сыне / Главред

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко рассказал о своем сыне Филиппе Коляденко, который с Дмитрием Каднаем основали группу Kadnay, и участвовали в нацотборе на Евровидение.

Коляденко во время чата на "Главреде" признался, почему был против того, чтобы Филипп учился на факультете журналистики.

"Почему я был против его обучения на факультете журналистики? Потому что мне надо было за это обучение платить – 12 500 гривен. Как сейчас помню: мне позвонила теща и сказала, чтобы я заплатил за учебу сына. Я говорю – сколько? 12 500! Я обалдел от этой суммы. "Вы что, – говорю, – я учился бесплатно и не собираюсь за обучение платить деньги". Только потом я понял, что, оказывается, сейчас уже все платное, даже обучение. Для меня это был шок и ступор. Но это не значит, что папа Фили Коляденко – жлоб. Почему-то я запомнил этот момент: как шел по улице, как услышал эту сумму, подумал: "О, Господи! Этого мне еще не хватало". Поэтому я и был против, чтобы он туда поступал", - признался артист.

По словам Коляденко, он хотел, чтобы его сын пошел в армию, как и сам певец.

"Что-то я вообще не планировал, чтобы он поступал на журналистику. А Филя обучился, потом еще закончил магистратуру. Ему, по-моему, очень понравилось там, он сказал: "Папа, журналистика – это четвертая власть". Слава Богу, он у меня очень умненький. И сейчас я не жалею, что он учился на журналистике", - отметил шоумен.

Также Коляденко рассказал о творческой деятельности сына – у группы Kadnay летом 2018 года было больше концертов, чем у самого шоумена, и, как сказал сам артист, сын "перебивает" работу у папы.

"Творчество Kadnay пошло в гору. У них этим летом, по-моему, было больше концертов, чем у папы. А сегодня узнал, что у ребят даже есть работа в новогоднюю ночь. Так что Филя уже даже перебивает работу у папы – хотели взять папу, а взяли сына. Я не переживаю по этому поводу, ведь это мой сын. Наоборот, я радуюсь. Ведь, когда есть сын, который лучше, чем отец, это мужское счастье, это радость для любого отца. Я считаю, что он – моя гордость. Поэтому я радуюсь его музыке, его подъему, его красоте – мне кажется, что он похож на маленького Иисусика. Кто-то мне говорил, что Филя похож на Иисусика, хотя я считаю, что он похож на папу. У него королевская кровь", - рассказал Коляденко.

Отметим, что Kadnay дважды пробовали свои силы в национальном отборе на Евровидене, и дважды занимали второе место. Однако, Коляденко считает, что они уже победили, ведь обзавелись большой армией поклонников.

"По поводу "Евровидения", я считаю, что они победили – они были на втором месте два раза. А второе место – это даже лучше, чем первое, ведь у них появилась большая армия поклонников и большое количество концертов. Я был на их крайнем концерте и понял, что они победили. Второе место – это шикарный результат", - считает артист.

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