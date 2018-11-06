Известная модель и актриса устроила сеанс пляжного стриптиза: опубликовано видео

6 ноября 2018, 17:59

Звезда комедийных фильмов 90-х находится прямо-таки в потрясающей форме.

Элизабет Херли / Instagram

Известная британская модель и актриса ("Остин Пауэрс: международный человек-загадка", "Ослепленный желаниями") Элизабет Херли устроила очередное увлекательно-соблазнительное шоу для своих фанатов.

53-летняя Херли ласково и кокетливо станцевала легкий стриптиз на фоне экзотических деревьев, распахнув халат и засветив свои отличные формы в откровенном купальнике.

Напомним, ранее Херли заявляла журналистам о том, что поддерживает свою фигуре в порядке благодаря употреблению водки.

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актриса модель стриптиз Элизабет Херли
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