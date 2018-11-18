Опубликовано последнее смс-сообщение Осина перед смертью

Евгений Осин

Издание "Комсомольская правда" опубликовало последнее смс-сообщение Евгения Осина, который скончался в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет.

Голосовое сообщение Осина адресовано его другу, певцу Андрею Ковалеву.

"Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души... Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты... У нас с тех времен остался последний классный гитарист Вадик Вершин. Он с Газмановым играл, в группе с Аллой Пугачевой, в группе "Монте-Кристо". Он тебе сыграет такое соло! К нему, кстати, на концерт в ночной клуб приходил из "Металлики" вокалист (Джеймс Хэтфилд. - Прим.). Если бы ему не понравилось выступление, он бы развернулся и ушел. А он два отделения сидел и пил пиво, а потом Вадика по плечу похлопал и сказал: "Я не знал, что в России есть такие крутые гитаристы!" И вот этот гитарист Вадик Вершинин тебе совершенно бесплатно сыграет такое соло, что тебе мало не покажется!" - сказал Осин.

В субботу, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского.

В 1996 году выступал на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.