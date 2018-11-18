"Учились в одной школе": Аркадий Бабченко поведал о знакомстве с Осиным

Евгений Осин

Журналист Аркадий Бабченко поделился воспоминаниями о скончавшемся певце Евгении Осине, с которым который они учились в одной школе.

"Мы учились в одной школе. Он учил меня рисовать танчики и самолетики на уроках. Двоечником был и хулиганом. Потом стал известнейшим певцом. Мы пересекались несколько раз", - написал Бабченко в Facebook, отметив, что его мама была классной руководительницей у певца.

По словам журналиста, Осин на всю жизнь остался "веселым двоечником с задней парты, открытым и добрым парнем".

"После четырнадцатого года я перестал следить, что там и как. Вроде, уйдя в свой алкоголизм, он нигде не зашкварился, ничего не подписал, нигде про фашизм не орал. Вот так, дети, тихое пьянство спасает от испорченного некролога", - заключил Бабченко.

Читайте такжеОпубликовано последнее смс-сообщение Осина перед смертьюПевец и музыкант Евгений Осин умер в субботу, 17 ноября, в Москве. Ему было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского.

В 1996 году выступал на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.