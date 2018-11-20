"Руки-базуки" показал новую невесту

"Руки-базуки" с новой девушкой Викторией Якуниной / https://www.instagram.com/ruki_bazuki_official/?utm_source=ig_embed

Бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачанных синтолом мышц, показал новую невесту.

"Мистер Синтол" на своей странице в Instagram показал фото с Викторией Якуниной – девушка стала известной после того, как в Сети появилось видео, как она в полицейской форме пела "блатные" песни.

Под одним из снимков Терешин назвал девушку своей будущей женой.

Напомним, ранее Терешин хотел жениться на интернет-звезде и стриптизерше Олесе Малибу, которую поймали на занятии проституцией. Перед свадьбой пара расторгла отношения.

Ранее "Руки-базуки" зачитал рэп и выпустил первый клип.