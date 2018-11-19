Солиста группы "Поющие гитары" сбил автомобиль

Водитель скрылся с места происшествия.
Солиста группы "Поющие гитары" Валерия Ступаченко и его жену сбил автомобиль на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 18 ноября.
75-летний Ступаченко находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, супруга музыканта — в тяжелом состоянии, сообщает портал 78.ru.
Водитель, сбивший супругов, скрылся с места происшествия, полиция его разыскивает.
Ступаченко присоединился к "Поющим гитарам " в 1969 году, и стал вокалистом коллектива. Сейчас 75-летний музыкант занимается сольной карьерой, служит чтецом в храме Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и пишет духовные песнопения.
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