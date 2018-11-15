"Переобуться не успел": звезда ''Дизель Шоу'' снова попала в аварию

Актер Дизель Шоу Евгений Гашенко угодил в ДТП / ICTV

Актер "Дизель Шоу" снова угодил в ДТП.

Не повезло Евгению Гашенко: из-за выпавшего 14 ноября снега его машина столкнулась с микроавтобусом. Виной всему – летняя резина, сыгравшая злую шутку с юмористом.

"Доехал с приключениями. "Переобуться" не успел – снег довольно неожиданно на меня свалился. В итоге ехал пару раз бочком. Один раз чуть не съехал в спуск… Подъезжая к каналу, в пробке догнал микроавтобус. Было ДТП небольшое", – рассказал актер.

В результате оказался поврежден бампер машины Гашенко, зато обошлось без пострадавших.

Ранее народный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снег. С 19 ноября в нашей стране ожидается новое похолодание, сообщил эксперт.

Напомним, утром 20 октября в Киевской области на Житомирской трассе в страшном ДТП погибла звезда юмористической программы "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Церемония прощания с актрисой прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".

Как сообщалось, водитель автобуса Михаил Манюк, в результате ДТП с участием которого погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, сознался, что накануне столкновения отвлекся от дороги.

Согласно решению суда, Манюк пробудет под домашним арестом до 19 декабря. Также в инстанции возложили на Манюка обязательства информировать следователя и прокурора о месте лечения с предоставлением подтверждающих справок.

Пострадавшая в ДТП актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о последствиях аварии. При этом она попросила прессу не распространять непроверенную информацию о ДТП, в результате которого погибла ее коллега Марина Поплавская.

Позднее пострадавший актер "Дизель шоу" рассказал о гибели Поплавской. По его словам, в злосчастном автобусе в момент ДТП находилось 14 человек — восемь актеров "Дизель Шоу", их ведущий и балет, при этом пассажиры спали.

А журналисты рассказали о шестом чувстве смерти Поплавской. Поплавская на последнем видео промелькнула в черной одежде. Могла ли тогда женщина "шестым чувством" почувствовать приближение смерти? Возможно это только совпадение. Но журналисты нашли еще не одну странную вещь.

Напомним, пострадавший в страшном ДТП актер "Дизель шоу" трогательно обратился к фанатам. Получивший компрессионный перелом позвонка и другие травмы, артист поблагодарил всех за поддержку и пообещал новые, яркие выступления.