Народный синоптик предупредил, когда в Украину вернется снег

Снег вернется в Украину с 27 по 29 ноября, спрогнозировал Леонид Горбань / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину снег вернется только в конце ноября — с 27 по 29 число.

В нашей стране морозы на уровне 4-5 градусов будут держаться на протяжении ближайших нескольких дней, сообщил эксперт в комментарии "Апострофу".

"Второй подход волны похолодания просчитывается с 19 по 25 ноября...", — отметил собеседник.

По его словам, морозы будут еще сильнее: до 5-9 градусов. "Сейчас пройдут снега и дальше в расчетах осадков нет. Вернется снег только в конце месяца…", — добавил Горбань. Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.