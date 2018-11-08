Пострадавший в страшном ДТП актер "Дизель шоу" трогательно обратился к фанатам

8 ноября 2018, 19:37

Евгений Сморигин получил компрессионный перелом позвонка и другие травмы.

Евгений Сморигин и Марина Поплавская
Евгений Сморигин и Марина Поплавская / Фейсбук Е.Сморигина

Пострадавший в результате жуткого ДТП под Киевом, в котором погибла актриса Марина Поплавская, актер юмористического проекта "Дизель шоу" Евгений Сморигин опубликовал видеообращение.

Получивший компрессионный перелом позвонка и другие травмы, артист поблагодарил всех за поддержку и пообещал новые, яркие выступления.

"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил и, надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить о чем-то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально. Надеюсь, что в скором времени мы найдем в себе силы, и будем стараться вас радовать", — сказал Сморигин в опубликованном видеообращении.

Напомним, ранее близкая подруга Поплавской раскрыла главную тайну звезды "Дизель шоу".

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ДТП Дизель шоу Марина Поплавская
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