Пострадавший в страшном ДТП актер "Дизель шоу" трогательно обратился к фанатам

Евгений Сморигин и Марина Поплавская / Фейсбук Е.Сморигина

Пострадавший в результате жуткого ДТП под Киевом, в котором погибла актриса Марина Поплавская, актер юмористического проекта "Дизель шоу" Евгений Сморигин опубликовал видеообращение.

Получивший компрессионный перелом позвонка и другие травмы, артист поблагодарил всех за поддержку и пообещал новые, яркие выступления.

"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил и, надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить о чем-то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально. Надеюсь, что в скором времени мы найдем в себе силы, и будем стараться вас радовать", — сказал Сморигин в опубликованном видеообращении.

Напомним, ранее близкая подруга Поплавской раскрыла главную тайну звезды "Дизель шоу".