Гибель Поплавской: близкая подруга раскрыла главную тайну звезды "Дизель шоу"

Марина Поплавская / Фейсбук М.Поплавской

Погибшая в страшном ДТП "Дизель Шоу" Марина Поплавская могла стать звездой украинского кино, рассказала ее подруга и кинорежиссер Валентина Руденко.

При этому у Поплавской были все возможности для того, чтобы показать с лучшей стороны и в качестве драматической героини.

"Мне очень жаль, что Марина не успела в своей жизни сделать много важных вещей, сыграть свои главные роли. Она не актриса шоу, но на самом деле была настолько талантливой звездой, что и в шоу смогла раскрыть свой дар. С ее появлением на сцене все понимали, кто делает это шоу - Марина Францовна Поплавская", - говорит Руденко.

Она добавила, что в чем-то Поплавская была чем-то похожа на известную украинскую поэтессу Лесю Украинку, ведь тоже тянула все на своих плечах - семью, друзей и всех, кто ее окружал, передает "Информатор".

"Я бы хотела, чтобы Марина сыграла украинскую женщину, мать - это была моя мечта, о чем было и ей известно. К сожалению, случилось то, что случилось, и она так и не смогла показать себя полностью в искусстве", - добавила Руденко.

Напомним, ранее журналисты рассказали о шестом чувстве смерти Поплавской.