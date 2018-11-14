Снежный коллапс: в Киеве за день число ДТП в три раза превысило норму

В Киеве за день случилось 300 аварий / facebook.com/sasha.banya

В среду, 14 ноября, в Киеве в связи с осложнением погодных условий произошло почти 300 аварий (по данным Нацполиции, в столице в среднем в день происходит 100-110 ДТП).

В городе все службы задействованы для ликвидации последствий непогоды, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире одного из телеканалов, пишет УНИАН.

"…Создан специальный оперативный штаб, в который входят все службы, включая полицию, дорожные службы, ГСЧС… На данный момент в Киеве мы имеем около 300 ДТП, это начиная с утра, и это достаточно большое количество", — заявил замначальника.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.