"Ужас в зоне бикини": Ольга Бузова ошарашила фанатов фото в купальнике

Ольга Бузова похвасталась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru

Российская певица Ольга Бузова отправилась на Сейшелы, и ершила совместить работу с отдыхом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она демонстрирует фигуру в купальнике.

"Удалось пару часов перед съемками позагорать и насладиться шумом океана. Жизнь прекрасна. Чуточку Сейшельских красок в ленту", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики обратили внимание на зону бикини Бузовой – блики от воды приняли за ожоги и нелепый фотошоп.

"Оля, что с бикини, ниже пояса неудачное фото", "Че за порнография", "Пол пи*ды наружу", "А что это за мальчик?", "Ужас в зоне бикини", "Как-то около трусов непонятно что... То ли цвет кожи, то ли ожог..", "Боже, что с писюлькой-то? Фотошопом все волосы что ли убрала?", - писали юзеры.

Нашлись и те, кому фигура Бузовой понравилась, и они расхваливали ее стройные формы.

"Отдыхай, девочка! Ты заслужила", "Очень красивая фигура", "Каждой бы такую фигуру", - хвалили поклонники.

Ранее Ольга Бузова пустила журналистов в спальню и рассказала о сокровенном.