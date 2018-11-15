"Я хочу стать матерью": Бузова пустила журналистов в спальню и рассказала о сокровенном

Ольга Бузова мечтает о дочери / https://www.instagram.com/buzova86/

Известная российская певица Ольга Бузова показала свою квартиру телеведущему Андрею Малахову, уделив особенное внимание спальне.

Знаменитость откровенно призналась, что в ближайшее время планирует стать матерью. Видео телешоу "Прямой эфир" опубликовано в YouTube.

"Если честно, я сама была удивлена вот такому своему желанию", — призналась телеведущая.

По словам Бузовой, желание стать матерью возникло у нее недавно. Ей довелось близко пообщаться с маленькими мальчиками и девочками, что разбередило материнский инстинкт.

"Я хочу дочку. Обязательно. Это просто обязательно!" – заявила певица.

Знаменитость заявила, что хочет полноценную семью и констатировала, что рядом нет мужчины, который стал бы мужем и отцом.

Во время экскурсии Бузова заявила, что живет одна и мужчины к ней не приходят. Певица считает свою популярность настолько масштабной, что не надеется на бескорыстную любовь.

Напомним, Бузова рассказала о своем плотном рабочем графике, и нарвалась на критику со стороны подписчиков.