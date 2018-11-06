"Миллионы зарабатывает и ноет": Ольга Бузова пожаловалась на плотный рабочий график

Певица призналась, что мечтает о спокойном отдыхе.
Российская певица Ольга Бузова рассказала о своем плотном рабочем графике, и нарвалась на критику со стороны подписчиков.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото без макияжа в спортивном костюме. Бузова написала длинный пост о том, как бы ей хотелось начать свое утро не спеша, и не носиться по городу в сумасшедшем ритме.
Однако, подписчики не расхвалили Олю за трудолюбие, а наоборот – посчитали, что она жалуется на свой график, при этом указали, что в подобном ритме живет половина страны.
"Че ты жалуешся все время? Кто тебя заставляет "петь"? Иди и спи! Пожалей наши уши и глаза", "Это Бузиха вечно жалуется, и вечно ноет, и больше нихр*на не делает", "Бедненькая, все люди за копейки трудятся. А эта миллионы зарабатывает и ноет", - отметили подписчики.
Как же мне иногда хочется проснуться не от будильника, а самостоятельно от того, что я уже больше не хочу спать ? Как же мне хочется, чтобы не болели глазки... Не торопясь потянуться и немного полежать, а не вскочить с постели, как это происходит обычно ??♀️ Пойти сделать себе кофе, поиграться с собаками, затем не спеша принять душ, одеться, и пойти погулять. Пообедать в каком-нибудь красивом ресторане, а после сходить в кино, на какую-нибудь весёлую комедию. Но, реалии таковы, что не смотря на то, что сегодня у всей страны выходной, я встала по будильнику, как всегда, несколько раз переставив его на попозже ? И естественно дотянула до последнего, что не хватало времени даже на кофе ? У меня сегодня были - вокал, танцы, а ночью примерки со стилистами...??? Я только закончила тренировку, сейчас позволю себе лёгкий перекус, после чего поеду на примерку моих костюмов к шоу #ПринимайМеня ??Домой попаду не раньше 2 часов ночи, как всегда ??♀️ Но я знаю для чего я это делаю, и какова финальная цель ? и это придаёт мне сил ?????? отдохну потом?...А как вы провели сегодняшний выходной?
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