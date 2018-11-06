"Миллионы зарабатывает и ноет": Ольга Бузова пожаловалась на плотный рабочий график

Ольга Бузова показала лицо без макияжа / instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова рассказала о своем плотном рабочем графике, и нарвалась на критику со стороны подписчиков.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото без макияжа в спортивном костюме. Бузова написала длинный пост о том, как бы ей хотелось начать свое утро не спеша, и не носиться по городу в сумасшедшем ритме.

Однако, подписчики не расхвалили Олю за трудолюбие, а наоборот – посчитали, что она жалуется на свой график, при этом указали, что в подобном ритме живет половина страны.

"Че ты жалуешся все время? Кто тебя заставляет "петь"? Иди и спи! Пожалей наши уши и глаза", "Это Бузиха вечно жалуется, и вечно ноет, и больше нихр*на не делает", "Бедненькая, все люди за копейки трудятся. А эта миллионы зарабатывает и ноет", - отметили подписчики.

Ранее Ольга Бузова умилила Сеть видео с маленькой поклонницей.